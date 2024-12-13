Культура

Чаепитие организуют в псковском микрорайоне Овсище в Международный день чая

Библиотека микрорайона Овсище в Пскове 15 декабря в 15:00 проводит чаепитие, посвящённое Международному дню чая. Этот праздник призван отметить популярность чая во всём мире и его значимость в культуре и традициях разных народов. Об этом сообщается в Telegram-канале избирательного округа №12 города Пскова.

Изображение: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» / Telegram-канал

«Чай — один из самых популярных напитков в мире. Он может быть сладким или терпким, бодрящим или успокаивающим. В этот зимний день мы отмечаем его праздник, наслаждаясь теплом и уютом в кругу друзей и близких», - отметили в библиотеке.

На мероприятии гостей ждут:

презентация «Чай в живописи», которая познакомит с чайными мотивами в искусстве;

просмотр короткометражного фильма «Чай» с Петром Мамоновым в главной роли;

обмен секретами приготовления чая.

Сладкие угощения к чайному столу приветствуются.

Встреча пройдет 15 декабря в 15:00 в библиотеке микрорайона Овсище.