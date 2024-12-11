Культура

Новогодняя открытка юного псковича заняла третье место на международном конкурсе

Пскович Станислав Редькин с открыткой «Новогоднее письмо» занял 3 место в возрастной категории 12-14 лет на международном конкурсе «Нарисуй "Ёлку Победы"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Изображение здесь и далее: Музей Победы

Музей Победы подвёл итоги международного конкурса рисунков «Нарисуй "Ёлку Победы"». Конкурс традиционно проводится в преддверии Нового года и в этот раз был посвящён Году семьи.

«Конкурс "Нарисуй "Ёлку Победы" проводится уже в седьмой раз. Каждый год количество участников растет, в этом году конкурс рекордно собрал более 26 тысяч работ. К творческому состязанию присоединились не только жители из всех регионов России, но и авторы из более чем 10 стран. По решению жюри конкурса было выбрано 15 лауреатов в пяти возрастных категориях, также победители определены в спецноминациях и по результатам открытого голосования», — рассказали в Музее Победы.

Церемония награждения победителей пройдет 20 декабря в музее на Поклонной горе. На торжественном мероприятии будут отмечены авторы лучших новогодних открыток. Авторов лучших работ поздравит и наградит памятными подарками главный Дед Мороз из Московской усадьбы, а также представители Музея Победы, фонда Оксаны Федоровой, новогодней столицы России 2025 — города Киров, издательства «Малыш», фабрики «Иней» и другие почетные гости. Музей Победы презентует лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток с работами победителей. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок.

Также гостей ждет праздничная концертная программа, которую подготовил детский хор «Консонанс» школы искусств имени Стомпелева города Ярославля. После торжественной части самые маленькие победители конкурса отправятся на новогодний квест «Ёлка Победы», который впервые пройдет в локациях масштабной исторической экспозиции «Подвиг Народа».

Увидеть рисунки победителей и всех конкурсантов можно на виртуальной выставке, которая размещена на официальном сайте Музея Победы.