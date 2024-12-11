Культура

Съемки программы «Играй, гармонь» проходят у Псковского театра

В рамках акции «Играй, гармонь победная!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Псков приехала съемочная группа программы «Играй, гармонь». Съемки передачи прошли в Кремле, а также у Псковского театра драмы имени Н.А. Римского-Корсакова.

Акция «Играй, гармонь победная!» организована Первым каналом и Российским центром «Играй, гармонь» имени Г. Д. Заволокина при поддержке правительства Псковской области.

В прослушиваниях и съемках на территории региона с 11 по 17 декабря примут участие 30 творческих коллективов и 15 сольных исполнителей. Кроме того, ансамбль Г. Д. Заволокина «Частушка» даст благотворительные концерты в областном центре, Острове и Печорах. Средства от продажи билетов пойдут в поддержку воинов Псковской области.

Всех желающих псковичей и гостей города приглашают посетить концерты ансамбля Г. Д. Заволокина «Частушка» 12 декабря в 19.00 в БКЗ Псковской областной филармонии, 14 декабря в 16.00 в Печорском районном доме культуры, 16 декабря в 19.00 в Центре культуры «Юбилейный» города Острова.