Культура

«Агата Кристи» выступает в Пскове

Вадим Самойлов – легендарный музыкант, основатель и лидер группы «Агата Кристи», выступает в Пскове 13 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Музыкант решил отметить своё 60-летие грандиозным концертным туром.

Во время юбилейного шоу звучат любимые хиты «Агаты Кристи», композиции из сольных альбомов, совместные работы с группами «Наутилус», «Пикник», «Настя» и абсолютно новые композиции.

Это продолжающееся путешествие через всю жизнь, выражаемое в музыке и поэзии. Шоу наполнено личной историей, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой в исполнении команды великолепных музыкантов и художников по видео, свету и звуку.