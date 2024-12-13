Культура

В Псковском областном театре кукол состоялась премьера спектакля «Муха-Цокотуха»

Премьерный показ спектакля «Муха-Цокотуха», по мотивам сказки Корнея Чуйковского, состоялся в Псковском областном театре кукол сегодня, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Театрально-концертная дирекция Псковской области/ Telegram-канал

Режиссер-постановщик - Александр Заболотный. На сцене ожили сразу множество персонажей — от смелого Комара до коварного Паука, каждый из которых добавил свою изюминку в эту любимую сказку.

История о храброй мухе, её приключениях и верной дружбе вызывает смех и радость у детей и взрослых.