Культура

Книгу по истории Святогорского Успенского монастыря презентовали в «Михайловском»

Презентация нового издания по истории Святогорского Успенского монастыря состоялась в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, книгу «Святогорский монастырь Псковской епархии в XVIII — начале XX в.» сотрудникам заповедника и жителям Пушкинских Гор представил её автор-составитель протоирей Михаил Иванов.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

На встрече священник, настоятель поселкового храма Казанской Божией Матери рассказал о своей работе: о поисках и анализе документов, об источниках, ранее не оказывавшихся в поле зрения исследователей, а ещё — о спорах, в которых рождались новые идеи.

В музее отметили, что отец Михаил уже много лет изучает историю монастыря в Пушкинских Горах. Не единожды с докладами и сообщениями по итогам своих изысканий он выступал на научных чтениях и заседаниях круглых столов в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Смотрите также Подготовлен список насельников и служителей Святогорского монастыря более чем за 20 лет

В «Михайловском» также напомнили, что несколько лет назад, в 2017 году, в свет вышла книга «Святогорская повесть». Это издание, посвящённое памятнику древнерусской литературы «Повести о явлении чудотворных икон Пресвятая Владычица нашея Богородицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьей Горе, иже ныне зовома Святая Гора» также готовил протоиерей Михаил Иванов.

Экземпляр книги «Святогорский монастырь Псковской епархии в XVIII — начале XX вв.» с дарственной надписью протоиерей Михаил Иванов передал в книжный фонд музейной научной библиотеки, сообщили в заповеднике.

В свете этого в музее уточнили, что пользоваться фондами научной библиотеки Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» располагающей богатейшим собранием книг о Пушкине, его окружении и эпохе, а также редкими изданиями по культуре и искусству, по истории России и, конкретно — по истории Пушкиногорья, могут не только сотрудники заповедника, но и любой житель и даже гость заповедных мест. Для того, чтобы получить возможность работать в читальном зале библиотеки, пояснили в музее, необходимо написать соответствующее заявление на имя директора «Михайловского» Георгия Василевича.