Культура

Выставка графики «Куликова из Опочки» откроется в Пскове 20 декабря

Центральная городская библиотека Пскова 20 декабря в 17:00 приглашает на открытие выставки графики «С берегов Невы», посвященной памяти петербургского художника Валерия Куликова, который неизменно подчеркивал свои псковские корни, подписываясь: «Куликов из Опочки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Изображение здесь и далее: Центральная библиотека города Пскова

В экспозиции будут представлены работы Валерия Куликова и его друзей-коллег - Николая Москалева из Пскова и Сергея Щербакова из Петербурга.

Валерий Куликов родился в 1937 году в городе Опочка Псковской области. Он получил образование на факультете живописи Института имени Ильи Репина Академии художеств СССР.

В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века Куликов активно работал в Омске, создавая множество графических работ, которые впоследствии были представлены на выставке.

На его работах можно увидеть Невский проспект, улицы Петербурга, Пскова и Омска. Эти города изображены угольным карандашом, и на них можно увидеть прохожих и жизнь города, где дома не видны, но люди присутствуют.

«Мастерство Куликова-рисовальщика велико, отточено, безошибочно, элегантно. Художник владеет отзывчивой, трепетной и живой линией», — отмечал искусствовед Юлий Селиверстов.

Работы Куликова в основном исполнены чёрным жировым карандашом, не предполагающим никакой коррекции, исправлений, вторжения в творческий процесс. А посему избранная техника требует от художника твёрдости руки, заранее продуманной композиции, рассказали в библиотеке.

«Куликов был ищущим, меняющимся, но вместе с тем абсолютно органичным и цельным художником, надеюсь, таким его увидит зритель на этой выставке. Валера стремился к искренности, хотел "сказать слово" о своем времени и искал ответы на вопросы жизни. И у него это получилось», - рассказывает куратор экспозиции Николай Москалев, который неустанно пропагандирует творчество петербургского художника.

Работы Валерия Куликова находятся в музеях России и частных коллекциях, в том числе и в Псковском музее-заповеднике, где хранится около 100 подаренных художником работ.