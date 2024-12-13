Культура

Выставка «Святые места России» откроется в Изборске

Открытие персональной выставки живописи Константина Константинова «Святые места России» состоится в усадьбе купца Белянина в Изборске 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Вниманию гостей будут представлены работы академика Российской академии художеств, профессора Санкт-Петербургской художественной академии имени А. Л. Штиглица, лауреата международных и всероссийских выставок – Константина Константинова.

На полотнах художника – русские святыни, древности, погосты и храмы, памятники деревянного и каменного зодчества, сельские пейзажи: Печоры, Изборск, Пушкинские горы, Псков, Старая Ладога, Суздаль и Великий Устюг. Каждое произведение дышит любовью к своей Родине.

Картины художника регулярно экспонируются на художественных выставках различного уровня. За плодотворную творческую деятельность он удостоен многочисленных государственных и ведомственных наград. Работы мастера находятся в собраниях Санкт-Петербурга, Сольвычегодска, частных коллекциях в России, Финляндии, Испании, Китае, Японии.

Открытие выставки состоится 16 декабря в 15:00. Посетить её можно будет до 23 февраля по адресу: Изборск, улица Печорская, 39.