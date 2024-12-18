Культура

В Псковском кремле прошли съемки передачи «Жизнь своих»

На одном из главных объектов Псковского музея-заповедника – в Псковском кремле – прошли съемки выпуска программы «Жизнь своих», которая выходит на Первом канале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Ведущий программы Евгений Кривцов побывал в самом сердце Псковской земли и познакомился с историей одного из самых древних городов России.

«Программа "Жизнь своих" рассказывает о том, чего вы не найдете ни в одном путеводителе, ведь все самое интересное о своей земле знают только люди, которые там живут», - рассказали в музее.

Ведущий программы путешествует по разным уголкам России и ищет ответы на вопросы о том, какие люди там живут, что они едят, как воспитывают детей, чем гордятся, о чем думают, каковы их ежедневные привычки и вековые традиции и многое-многое другое.

Выпуск, посвященный Псковской области, выйдет на ресурсах Первого канала 2 марта 2025 года.