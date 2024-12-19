Культура

Уникальная выставка портретов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В главном здании Псковского музея-заповедника 20 декабря торжественно открылась выставка портретов из собрания музея. Более ста произведений XVIII–XX веков, не вошедших в основную экспозицию Картинной галереи, представлены публике. Значительная часть полотен показана впервые.

Особенностью выставки стало большое количество семейных и детских портретов. Это неслучайно, ведь 2024 год объявлен Годом семьи и семейных ценностей. Гости увидели произведения как неизвестных художников, так и выдающихся мастеров, таких как Сергей Зарянко, Иван Крамской, Константин Маковский, Пётр Соколов, Константин Сомов, Пьетро де Ротари и Карл Христинек.

Подробнее о выставке – в фоторепортаже Анны Тягуновой.