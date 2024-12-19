Культура

Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО

В главном здании Псковского музея-заповедника 20 декабря торжественно открылась выставка портретов из собрания музея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С самого входа на выставку гостей встречала живая музыка, инструментальный дуэт: скрипка Полины Климшиной и виолончель в руках Виктории Павловой.

По словам куратора, выставка занимает три выставочных зала Псковского музея-заповедника. Организаторы постарались достать из фондов графические и живописные произведения, которые редко выставляются или никогда не были представлены публике. Руководство музея поддержало эту идею.

«Вся выставка сопровождается фразой Василия Жуковского: "Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были". Выставка разнообразная, интересная, и сопровождается аннотациями. То есть в результате подготовки выставки мы узнали о некоторых изображенных и все про них написали. Некоторые из этих картин были написаны неизвестными, возможно, даже крестьянами, а другие - знаменитыми художниками. Мы будем рады видеть каждого, кто захочет прикоснуться к искусству», - рассказала старший научный сотрудник художественного отдела и куратор выставки Мария Проценко.

Некоторые портреты, представленные на выставке, никогда не выставлялись. Помогли выставить эти произведения реставраторы Псковского музея-заповедника, которые проделали большую работу.

Мария Проценко подчеркнула, что работы неизвестных художников — это важное открытие для мира искусства. Перед посетителями выставки предстанут более 100 произведений изобразительного искусства, созданные в XVIII–XX веках и не вошедшие в основную экспозицию Картинной галереи.

Особенностью выставки является большое количество семейных и детских портретов.

Гости смогут увидеть произведения как неизвестных художников, так и знаменитых мастеров, таких как Сергей Зарянко, Иван Крамской, Константин Маковский, Николай Соколов, Константин Сомов, Пьетро де Ротари и Карл Христинек.

На открытии выставки присутствуют генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, администрация музея, почётные гости и кураторы проекта.

Выставка будет открыта до мая 2025 года.