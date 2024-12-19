Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО

В главном здании Псковского музея-заповедника 20 декабря торжественно открылась выставка портретов из собрания музея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
С самого входа на выставку гостей встречала живая музыка, инструментальный дуэт: скрипка Полины Климшиной и виолончель в руках Виктории Павловой.
По словам куратора, выставка занимает три выставочных зала Псковского музея-заповедника. Организаторы постарались достать из фондов графические и живописные произведения, которые редко выставляются или никогда не были представлены публике. Руководство музея поддержало эту идею.
Некоторые портреты, представленные на выставке, никогда не выставлялись. Помогли выставить эти произведения реставраторы Псковского музея-заповедника, которые проделали большую работу.
Мария Проценко подчеркнула, что работы неизвестных художников — это важное открытие для мира искусства. Перед посетителями выставки предстанут более 100 произведений изобразительного искусства, созданные в XVIII–XX веках и не вошедшие в основную экспозицию Картинной галереи.
Особенностью выставки является большое количество семейных и детских портретов.
Гости смогут увидеть произведения как неизвестных художников, так и знаменитых мастеров, таких как Сергей Зарянко, Иван Крамской, Константин Маковский, Николай Соколов, Константин Сомов, Пьетро де Ротари и Карл Христинек.
На открытии выставки присутствуют генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, администрация музея, почётные гости и кураторы проекта.
Выставка будет открыта до мая 2025 года.