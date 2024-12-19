Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Банкет в бане? Легко!
Воспитатели будущего
Господин Рейтингомер
Обследования без очередей и хамства
«Легкая кухня»
Образовательная среда
Третий этап Муниципальная реформа
Что привезти из Пскова?
100 самых Влиятельных псковичей
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
От стекляшки до «чебурашки»
Защитить от хулиганов
Платное лечение
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Культура 19.12.2024 15:540 Бронзовая песня 20.12.2024 16:150 Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО 20.12.2024 14:230 В «Михайловском» открыт приём рисованных открыток на новогодний конкурс 20.12.2024 11:530 Театрализованное представление «Звездочёт» устроят в Пскове 6 января 19.12.2024 15:540 Бронзовая песня 19.12.2024 14:070 Линия жизни художника Куликова (который из Опочки)
 
 
 
Самое популярное 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 16.12.2024 13:514 Медаль за 50-летие совместной жизни вручили 25 парам в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО

20.12.2024 16:15|ПсковКомментариев: 0

В главном здании Псковского музея-заповедника 20 декабря торжественно открылась выставка портретов из собрания музея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

С самого входа на выставку гостей встречала живая музыка, инструментальный дуэт: скрипка Полины Климшиной и виолончель в руках Виктории Павловой. 

По словам куратора, выставка занимает три выставочных зала Псковского музея-заповедника. Организаторы постарались достать из фондов графические и живописные произведения, которые редко выставляются или никогда не были представлены публике. Руководство музея поддержало эту идею.

«Вся выставка сопровождается фразой Василия Жуковского: "Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностию: были". Выставка разнообразная, интересная, и сопровождается аннотациями. То есть в результате подготовки выставки мы узнали о некоторых изображенных и все про них написали. Некоторые из этих картин были написаны неизвестными, возможно, даже крестьянами, а другие - знаменитыми художниками. Мы будем рады видеть каждого, кто захочет прикоснуться к искусству», - рассказала старший научный сотрудник художественного отдела и куратор выставки Мария Проценко.
 

Некоторые портреты, представленные на выставке, никогда не выставлялись. Помогли выставить эти произведения реставраторы Псковского музея-заповедника, которые проделали большую работу.

Мария Проценко подчеркнула, что работы неизвестных художников — это важное открытие для мира искусства. Перед посетителями выставки предстанут более 100 произведений изобразительного искусства, созданные в XVIII–XX веках и не вошедшие в основную экспозицию Картинной галереи. 

Особенностью выставки является большое количество семейных и детских портретов.

 

Гости смогут увидеть произведения как неизвестных художников, так и знаменитых мастеров, таких как Сергей Зарянко, Иван Крамской, Константин Маковский, Николай Соколов, Константин Сомов, Пьетро де Ротари и Карл Христинек.

На открытии выставки присутствуют генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, администрация музея, почётные гости и кураторы проекта.

Выставка будет открыта до мая 2025 года.

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 233 человека
20.12.2024, 16:150 Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО 20.12.2024, 16:050 Т1 Облако расширяет возможности в области информационной безопасности 20.12.2024, 15:560 Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса» 20.12.2024, 15:510 Фотофакт: Ель на клумбе с гномами в центре Пскова украсили к Новому году
20.12.2024, 15:450 Взрыв петарды в псковском торговом центре обошелся без пострадавших 20.12.2024, 15:380 Галина Неваленная: Из прямой линии с президентом можно отметить внимание к первичному звену здравоохранения 20.12.2024, 15:310 Обзор крипторынка: заседание ФРС, рекордные ликвидации и шансы на «Рождественское ралли» 20.12.2024, 15:260 Четвертый мост Пскову необходим — глава города
20.12.2024, 15:180 Стараемся расселить аварийный дом на улице Пушкина как можно скорее — Борис Елкин 20.12.2024, 15:020 Внеочередная сессия Псковской городской Думы пройдет 24 декабря 20.12.2024, 15:010 Детский совет в Пскове отпраздновал 5-летие 20.12.2024, 15:010 Новый мурал рисуют на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО
20.12.2024, 14:440 Борис Елкин: Новый пешеходный мост получился достаточно лаконичным 20.12.2024, 14:280 «Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша 20.12.2024, 14:230 В «Михайловском» открыт приём рисованных открыток на новогодний конкурс 20.12.2024, 14:180 Михаил Ведерников: Ни одна просьба с «Итогов года» с президентом не останется без внимания
20.12.2024, 14:080 Искусственное освещение Пскова может стать собственностью города 20.12.2024, 14:040 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 20.12.2024, 14:010 Россиян обязали сразу же регистрировать построенные дома 20.12.2024, 13:540 Объявленную в розыск мать троих детей нашли приставы в Стругах Красных 
20.12.2024, 13:460 Александр Борисов: 2024 год был активным для псковского реготделения РВИО 20.12.2024, 13:430 Мультимедийный фонтан стал доминантой в сквере на Четырех углах — глава Пскова 20.12.2024, 13:360 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% 20.12.2024, 13:330 Администрация Пскова подала иск о демонтаже ларька на остановке «Культтовары»
20.12.2024, 13:300 Водные активности появятся в 2025 году в псковском парке «Волшебная гора» 20.12.2024, 13:260 Ресурсный центр поддержки участников СВО и членов их семей открылся в Псковской области 20.12.2024, 13:200 Борис Елкин о кадровых перестановках в администрации: Любой коллектив — это живой механизм 20.12.2024, 13:130 Александр Борисов: Все пострадавшие во время Великой Отечественной войны достойны внимания и памяти
20.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Борисом Елкиным 20.12.2024, 12:560 Волоконно-оптическую телефонную сеть на Дальнем Завеличье обязали демонтировать через суд 20.12.2024, 12:500 Полученные от псковичей деньги мошенники быстро переводят на иностранные счета — УМВД 20.12.2024, 12:400 Закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года одобрен Совфедом
20.12.2024, 12:330 Предновогоднее путешествие по сказкам в театре кукол. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.12.2024, 12:310 Псковские приставы вернули дочь отцу после незаконного удержания матерью 20.12.2024, 12:290 Александр Козловский подарил велосипед юной псковичке 20.12.2024, 12:170 Жителя Пыталовского округа наказали за избиение сожительницы и угрозу убийством
20.12.2024, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Борисовым 20.12.2024, 12:060 Совфед одобрил закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в РФ организаций 20.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 декабря 20.12.2024, 11:570 Поджечь автомобиль 19-летнюю псковичку вынудили киберпреступники — полиция
20.12.2024, 11:530 Театрализованное представление «Звездочёт» устроят в Пскове 6 января 20.12.2024, 11:390 Чиновник в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом. ВИДЕО 20.12.2024, 11:311 Алексей Кузьмин: На прямой линии с президентом был конструктивный диалог 20.12.2024, 11:270 В Пскове за 11 месяцев зарегистрировано более 1700 киберпреступлений 
20.12.2024, 11:230 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 20.12.2024, 11:210 Принят бюджет города Великие Луки на 2025 год 20.12.2024, 11:130 Борис Елкин подведет итоги работы администрации Пскова в 2024 году в программе «Обратный отсчет» 20.12.2024, 11:000 Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29%
20.12.2024, 10:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дистанционном мошенничестве 20.12.2024, 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 20.12.2024, 10:470 Возгорание в торговом зале ликвидировали в Острове 20.12.2024, 10:420 Порядок оформления документов о согласовании перепланировки помещений обновили в Пскове
20.12.2024, 10:320 «Обратный отсчет»: Александр Борисов об итогах работы в Госдуме и деятельности реготделения РВИО 20.12.2024, 10:280 Электросирены прозвучат в районе «Горводоканала» в Пскове 20.12.2024, 10:242 Корытовскому лесопарку в Пскове присвоили официальное наименование 20.12.2024, 10:200 Сотрудников органов безопасности поздравил Александр Котов
20.12.2024, 10:170 Вспышка в покрасочной камере произошла в Великих Луках 20.12.2024, 10:160 Запланированные доходы бюджета Пскова на 2025 год составили 7,5 млрд рублей 20.12.2024, 10:050 Повышение зарплаты в 2025 году ждут 54% псковичей — опрос 20.12.2024, 09:550 Как не попасться на удочку мошенников, расскажут в пресс-центре ПЛН
20.12.2024, 09:400 «Дневной дозор»: Нужен ли Пскову вытрезвитель? 20.12.2024, 09:310 Продукт испытания 20.12.2024, 09:300 В России создали ИИ для помощи в прогнозировании метастазов рака легкого  20.12.2024, 09:150 Новая снегоуборочная техника появилась в Кунье
20.12.2024, 09:050 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и советы красоты. ВИДЕО 20.12.2024, 09:000 Рождественская литература станет темой лекции 26 декабря 20.12.2024, 08:400 Порхович лишился свободы и автомобиля за повторное вождение в пьяном виде 20.12.2024, 08:300 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»
20.12.2024, 08:201 В плюсской деревне Ляды наладили продажу лекарств 20.12.2024, 08:000 Работодателя из Пыталово оштрафовали за нарушение прав трудящихся 20.12.2024, 07:300 День памяти преподобного Нила Столобенского отмечают православные 20 декабря 20.12.2024, 07:000 День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря
20.12.2024, 00:050 «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.12.2024, 22:050 Пожар случился в гаражном кооперативе в Острове-3 19.12.2024, 22:010 Автомобили сгорели в гаражах в великолукской деревне Переслегино 19.12.2024, 22:002 Эксперт раскритиковал идею ввести запрет на дарение алкоголя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru