Культура

Выставка «Реальность волшебства» откроется 4 января в Изборске

Выставка «Реальность волшебства» откроется 4 января в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«В новом 2025 году приглашаем всех желающих на художественные мастер-классы и творческую встречу в рамках работы персональной выставки Елены Базановой "Реальность волшебства"!» - сообщили в музее.

4 января

12:00-13:00 – акварельный мастер-класс для детей и их родителей «Рисуем Чеширского кота». Занятие рассчитано на детей старше 5 лет и детей младшего школьного возраста (группа – не более 15 детей). Участники мастер-класса смогут узнать некоторые секреты техники акварели и под руководством мастера нарисовать сказочного кота.

14:00–16:00 – мастер-класс по книжной графике для детей среднего и старшего школьного возраста «Рисуем иллюстрацию к сказке» (группа – не более 15 детей). Участники мастер-класса смогут узнать секреты техники, в которой сделаны иллюстрации к «Алисе», и под руководством художника нарисовать свою иллюстрацию или раскрасить рисунок иллюстрации к «Алисе».

5 января

12:00-13:00 – «Рисуем акварельного кота» - акварельный мастер-класс для детей и их родителей «Рисуем акварельного кота». Занятие рассчитано на детей старше 6 лет, младшего и среднего школьного возраста (группа – не более 15 детей). Участники смогут узнать некоторые секреты техники акварели и под руководством мастера нарисовать любимых животных.

14:00-16:30 – творческая встреча с Еленой Базановой «Путешествие в мир "Алисы"», во время которой художник расскажет о том, как она работала над «Алисой», ответит на вопросы зрителей, проведет викторину для самых внимательных участников.