Культура

В Пскове открылась выставка питерского художника «Куликова из Опочки»

Выставка «С берегов Невы», посвящённая памяти петербургского художника Валерия Куликова («Куликова из Опочки», как он подписывался), открылась в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Центральная библиотечная система Пскова

В экспозиции представлены не только его работы, но и работы его друзей – псковского художника Николая Москалёва и петербургского художника Сергея Щербакова, который и предоставил для этой выставки работы Куликова из своей личной коллекции, чтобы поучаствовать в проекте «Коллекция» Центральной городской библиотеки Пскова. Выставка «С берегов Невы» будет работать в Центральной библиотеке Пскова на улице Конной до 25 января.

Сергей Щербаков приехал на открытие выставки «С берегов Невы» и рассказал, как он познакомился с Валерием Куликовым. Произошло это совершенно случайно на улице: «похожий на былинного русича» Валерий сам подошёл к Сергею и попросил показать его работы, а когда посмотрел их, то молча пожал коллеге руку. И после этого два художника так подружились, что после смерти Валерия Сергей даже перебрался в его мастерскую, где его, как он рассказывает, каждый день встречает автопортрет Куликова – тот самый, который теперь можно увидеть в читальном зале библиотеки на Конной.

По словам Сергея Щербакова, Валерий был одержим искусством. Он был искренним и принципиальным человеком не только в искусстве, но и во всём остальном, из-за чего его чуть не отчислили из института имени Репина, когда там произошёл конфликт студентов с ректоратом и Куликов оказался в числе самых активных его участников.

Заслуженный художник России и инициатор выставки «С берегов Невы» Николай Москалёв подтвердил, что Валерий Куликов был человеком с обострённым чувством справедливости, что очень мешало ему делать карьеру. После окончания института он хотел жить и работать в Пскове, но местное отделение Союза художников тогда не посчитало это возможным, что Николай считает «большой потерей» для нашего города.

Собравшиеся на открытие выставки также узнали, что Куликов был не только замечательным графиком, но и выдающимся живописцем и однажды сделал виртуозную копию картины Валентина Серова, которую часто принимали за подлинник.

Все также отметили сходство работ Валерия Куликова и Вячеслава Михайлова, что неудивительно, ведь эти два художника учились на одном курсе в мастерской у одного и того же мастера – Евсея Моисеенко.