Культура

Михаил Ведерников ознакомился с выставкой икон в псковском музее

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с волонтёрами наследия – студентами и воспитанниками воскресной школы центра «Троицкий» – посетил экспозицию «Живопись древнего мира» в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Скриншот из видеоролика Михаила Ведерникова / Telegram-канал

На выставке представлены уникальные иконы, фрески и предметы, связанные с процессом создания икон. Генеральный директор музея Светлана Мельникова провела экскурсию для всех присутствующих.

На выставке губернатор увидел произведения современных художников, выполненные в стиле знаменитой живописи церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелётово, а также древние иконы, возраст которых превышает несколько столетий. Светлана Мельникова рассказала, как создавались иконы, какие материалы и техники использовались при их написании.

Посетители смогли увидеть древние иконы, в том числе самую старую в собрании — икону «Ульяна» XIV века, а также Евангелие Прокоповича конца XVII века, выполненное в мастерских Оружейной палаты. Особое внимание было уделено климатической витрине, где будут храниться ценные экспонаты.

Светлана Мельникова рассказала о процессе создания икон, о различиях между византийской и русской иконописью, о реставрации икон и о мечтах музея вернуть на законное место икону «Богоматерь Одигитрия», которую не видело уже целое поколение псковичей (в 1967 году икона была направлена на реставрацию в центр Грабаря).