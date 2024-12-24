Культура

Презентация проекта «Разговоры о важных» состоится в Пскове 26 декабря

В четверг, 26 декабря, в 14:30 в Псковском музее-заповеднике (Псков, улица Некрасова, 7) состоится презентация проекта «Разговоры о важных».

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Героями проекта стали старец Филофей, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы, Василий Никитич Татищев, Федор Михайлович Плюшкин, Софья Васильевна Ковалевская, Глеб Леонтьевич Травин, Лев Александрович Зильбер, Исаак Константинович Кикоин, Владимир Модестович Брадис.

Их биографии - пример беззаветного служения Отечеству ежедневным созидательным трудом, вызывающим сегодня гордость за свою страну и свой край, так как уважение и любовь к Родине связаны с конкретными именами, укреплявшими величие и мощь Отечества, раздвигавшими его границы.

Проект будет презентован широкому сообществу музейщиков, историков, краеведов, специалистов в популяризации исторического знания и лидеров общественного мнения.

В ходе презентации приглашенные узнают подробнее о проекте, а также познакомятся с первым выпуском, посвященным математику Софье Ковалевской, съемки которого состоялись в родовом имении ее семьи Полибино в Великолукском районе, где сейчас расположен единственный в мире дом-музей прославленной землячки.