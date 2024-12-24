Культура

Альманах «Моя Россия» выпустили великолукские поэты

Вышел из печати поэтический альманах «Моя Россия» - это 4-й альманах поэтического клуба «Вдохновение» Великолукского городского совета ветеранов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель клуба Владимир Павлов.

Фотографии предоставлены Владимиром Павловым

В новом альманахе представлено творчество 12 поэтов. Стихотворения в новом издании посвящены нашей Родине - России, поэтам и поэзии, защитникам нашей страны на протяжении всех веков.

По традиции, все четыре альманаха поэтического клуба «Вдохновение» выходили в свет в канун празднования Нового года.

«На страницах всех четырёх альманахов мы познакомили уважаемых читателей с творчеством 26 поэтов»,- рассказал Владимир Павлов.