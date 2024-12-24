Культура

Псковский музей-заповедник ждет нового реставратора из Иркутска

Резюме от реставратора по дереву из Иркутска поступило в Псковский музей-заповедник, рассказала генеральный директор музея Светлана Мельникова на пресс-завтраке 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала Светлана Мельникова, специалист заинтересовался работой в музее после того, как услышал информацию о программе реставрации. Она отметила, что резюме нового кандидата «выглядит впечатляюще», и если он действительно соответствует указанным в нем качествам, то его приход в музей может значительно повысить уровень возможностей учреждения.

«Во всяком случае, ждем его с нетерпением», – добавила Светлана Мельникова.

Сейчас музей готовится к потенциальному сотрудничеству с новым специалистом, который сможет внести свежие идеи и помочь в реставрационных проектах.