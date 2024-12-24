Культура

Выставку Псковского музея-заповедника представят в Калининграде и Ярославле

Псковский музей-заповедник вошел в проект по выставочной деятельности и сможет продемонстрировать свои экспозиции в Калининграде и Ярославле. Об этом сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова на пресс-завтраке 26 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если позволит бюджет, возможно, будет организована выставка и в других городах», — отметила Светлана Мельникова.

На выделенные средства планируется закупка манекенов с восковыми лицами, а также улучшение художественного оформления выставки.

«Начнётся год с большой работы, и мы уверены, что наша выставка заинтересует зрителей», — добавила она, подчеркивая важность предстоящих мероприятий для культурной жизни региона.