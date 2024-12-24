Культура

Свыше 750 млн рублей привлекли в Псковскую область по нацпроекту «Культура»

Более 750 миллионов рублей удалось привлечь в Псковскую область по линии нацпроекта «Культура» за 6 лет его существования. Такими данными поделилась врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Нацпроект “Культура” - прекрасный инструмент и ресурс, за счет которого сфера культуры поднимается на новый уровень. Все 6 лет Псковская область активно участвовала в нем. Если говорить о цифрах, то 99 учреждений по этому нацпроекту обновили — это ремонт, оснащение и прочее. Более 750 миллионов привлекли федеральных средств на модульные библиотеки, автоклубы, оснащение музеев, виртуальные концертные залы, капитальные ремонты учреждений культуры. В этом году нацпроект заканчивается, и мы вступаем в другой нацпроект “Семья”. Многие мероприятия сохранятся, а также добавятся новые, такие как ремонт библиотек, этого не было. Это очень здорово», - отметила Илианна Петрова.

Также она добавила, что Псковская область по количественному показателю по проведенным мероприятиям во многом перевыполнила план, который изначально закладывался. В новом нацпроекте к количественному показателю оценки мероприятий будет добавлен ряд других.

«Если говорить о показателях, то регион все 6 лет очень планомерно, качественно выполнял все показатели на 100% и даже больше, я это проанализировала. Показатель по посещаемости перевыполнялся. Добавляется новый показатель, теперь мы говорим не только о количестве, но и о качестве проведения мероприятий, уровне удовлетворенности населения. Как он будет считаться, пока не совсем понятно, методика пока не разработана», - добавила Илианна Петрова.