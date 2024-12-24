Культура

В Пскове откроют выставку о торговых связях средневекового города

В следующем году в Псковском музее-заповеднике представят новую экспозицию, посвящённую торговым связям средневекового Пскова. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программ е «Обратный отсчет» сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Что касается стационарных проектов, всем, кто работает в бюджетной сфере, понятно, насколько важно финансирование. На экспозиционные залы требуется немало средств. В следующем году мы получили новое экспозиционное оборудование для зала Поганкиных палат», — пояснила Светлана Мельникова.

Она поделилась своими впечатлениями от первых результатов работы: «Сегодня утром я смотрела оборудование, и хотя есть некоторые моменты, которые предстоит обсудить с подрядчиком, уверена, что получится интересная и хорошо оформленная экспозиция, рассказывающая о торговых связях средневекового Пскова. Мы собираемся представить уникальные предметы из наших коллекций, такие как золото, серебро, янтарь и старинные словари».

Светлана Мельникова подчеркнула значимость таких находок для понимания истории города.

«Эти артефакты помогут лучше понять, как жители Пскова общались с иностранными торговцами в Средние века. Наша коллекция содержит множество удивительных предметов, которые смогут рассказать многое о прошлом нашего города. Больше всего меня потрясают словари. Ведь надо было как-то общаться с иностранцами», - заключила Светлана Мельникова.