Культура

Выставку «Новая книга-2024» организуют в Пскове

Подводя итоги ушедшего года, центральная городская библиотека Пскова приглашает на выставку «Новая книга-2024», которая пройдёт 4 и 5 января. В экспозиции будут представлены почти 100 новых изданий, поступивших в фонд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: ЦГБ Пскова

На выставке гости смогут познакомиться с книгами различных жанров: от фантастики, детективов и исторических романов до биографической прозы и научно-популярной литературы по психологии. Сотрудники библиотеки собрали произведения отечественных и зарубежных авторов, среди которых есть победители литературных премий и лидеры читательских опросов.

Одним из наиболее обсуждаемых изданий на выставке стал роман Алексея Варламова «Одсун». Книга получила несколько литературных наград и вызвала большой интерес у читателей. В романе рассказывается о главном герое, который приезжает в Чехию в конце 2010-х годов, чтобы читать лекции по литературе. Вместо университета он попадает в старый дом, в котором когда-то жили судетские немцы, и начинает размышлять о тайне этого дома и судьбе его обитателей после Второй мировой войны.

В качестве контраста на выставке представлена книга Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Как отметили организаторы выставки, это доброе и нежное повествование о любви и преданности, о братьях наших меньших, преподающих нам удивительные уроки, рассказали в библиотеке.

Любителей жанра ужасов порадует новый роман Яны Вагнер «Тоннель». Это герметичный триллер, в котором несколько сотен человек внезапно оказываются запертыми под Москвой-рекой. В библиотеке отметили, что книга держит в напряжении от первой до последней страницы, и концовку невозможно предсказать до самой развязки.

На выставке также представлены книги воспоминаний известного режиссёра и сценариста Георгия Данелии. «Тостуемый пьёт до дна» и «Кот ушёл, а улыбка осталась» — это короткие рассказы о семье, времени, друзьях и коллегах.

Выставка будет работать 4 и 5 января в центральной городской библиотеке города Пскова, по адресу: улица Конная, дом 6.