Культура

«Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 декабря. Это традиционный ежегодный проект, в котором итоги уходящего года подводят известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения.

Гость студии — врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ней об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год.

Не так давно Илианна Петрова возглавила комитет по культуре Псковской области. Как складывался ее трудовой путь до приезда в Псковскую область? Что общего у сфер культуры Новгородской области и Псковской? Есть ли различия? Легко ли было принять предложение приехать в Псковскую область и возглавить комитет по культуре в другом регионе?

В последние годы сфера культуры Псковской области на подъеме. Растет число фестивалей, многие уже стали традиционными и полюбились псковичам и гостям города. Планируется ли продолжение курса на проведение массовых мероприятий, фестивалей, концертов, выставок, опен эйров? Ждет ли псковичей в 2025 году такой же насыщенный событийный календарь, как в 2024 году? Сохранятся ли полюбившиеся форматы («Музыка на воде», «Виноград», «Лешуга» и другие)? Появятся ли новые? Не будет ли сокращения событийного календаря в связи с тем, что областной бюджет на 2025 год верстается с дефицитом?