Культура

Рекомендации Пушкина о том, что делать зимой в деревне, можно получить на арт-экскурсии в «Михайловском»

На первую в этом году арт-экскурсию — литературно-поэтическую программу «Зима, что делать нам в деревне» — приглашают жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и артист театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Михайловское».

Александр Стройло. Зимний день на Сороти (1998). Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту программу актёр подготовил по стихам Пушкина, по фрагментам из переписки поэта и по мемуарам его современников. Поэтическая экскурсия-прогулка, которую музей представляет в рамках большой новогодней программы, состоится 4 января. Она пройдёт по парку мемориальной усадьбы «Михайловское» Расписание сеансов, возрастные рекомендации для слушательской аудитории и другую полезную информацию об этой литературно-поэтической программе можно найти на официальном сайте Пушкинского Заповедника

В музее особо подчеркнули, что высоко ценят сотрудничество с Михаилом Драгуновым. Программы, которые он готовит и проводит в усадебных парках Михайловского, Тригорского и Петровского, неизменно пользуются популярностью: многие из посетителей, попав на такую поэтическую и, в то же время, познавательную прогулку, тотчас же находят возможность побывать и на других подобных встречах с замечательным актёром и чтецом, тем более он постоянно пополняет свой «экскурсионный репертуар» новыми и новыми разработками. Так, например, в прошлом году жители и гости Святогорья смогли познакомиться с программами, подготовленными к 275-летию со дня рождения Иоганна Вольфганга фон Гёте, которого так ценил Пушкин, и к 240-летию Дениса Давыдова — русского поэта, наиболее яркого представителя «гусарской поэзии» и мемуариста, героя Отечественной войны 1812 года, приятеля и адресата стихов Александра Сергеевича. Посетители музея побывали на поэтической прогулке «Онегин жил анахоретом…» о жизни поэта в ссылке, о бытовых подробностях и характерах людей, окружавших его, или на арт-экскурсии «Псковский летописец», созданной Михаилом Драгуновым в знак благодарности Валентину Курбатову, Савелию Ямщикову и другим литераторам и деятелям культуры, чьи имена навсегда вписаны в историю Пушкинского Заповедника.

Напомним, что ранее Псковская Лента Новостей сообщала и о других программах из большой новогодней афиши Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в январе стартовавшего 2025 года.