Культура

Открыта регистрация для бесплатного посещения «Поезда Победы» в Великих Луках

Возможность бесплатно приобрести билет для посещения «Поезда Победы», который приедет в Великие Луки 6 января, стала доступна на сайте проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.



Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук

Для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время (сеанс).

Возрастные ограничения 12+. Дети от 12 лет могут самостоятельно посетить экспозицию без сопровождения родителей. Дети от 6 до 11 лет могут посетить поезд только в сопровождении родителей или законных представителей.

«Поезд Победы» прибудет в Псковскую область 6 января и будет доступен к посещению в Пскове 14-15 января, Великих Луках 6 января и Дно 8 января.