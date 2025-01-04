Культура

Псковичей приглашают на бесплатные кинопоказы IV Международного фестиваля Правильного кино

Музей Победы приглашает жителей Псковской области присоединиться к бесплатным кинопоказам IV Международного фестиваля Правильного кино.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Изображение здесь и далее: Музей Победы

Сеансы проводятся каждый день в онлайн-формате и доступны всем желающим на сайте музея. Фестиваль продлится до 19 января.

«Фестиваль Правильного кино стал одним из первых масштабных событий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В программу показов традиционно вошли фильмы, которые позволят приобщить подрастающее поколение к изучению истории нашего Отечества, а взрослые зрители, любители истории смогут познакомиться с новыми патриотическими картинами», – рассказали в Музее Победы.

В рамках фестиваля зрителям будут представлены 14 художественных, документальных и анимационных фильмов, включая полнометражные и короткометражные картины. В программе — киноленты из фондов Музея Победы и киностудии «Ленфильм». Среди фильмов — биографические картины о выдающихся военачальниках, таких как «Адмирал Исаков», «Маршал Баграмян. Искусство Победы», «Танкист номер один», а также художественные фильмы, которые могут стать интересными для всей семьи, например, «Неоконченная повесть», «Большая семья» и мультфильм для детей «Улётная команда».

Для ознакомления с расписанием показов и участия в фестивале, можно посетить официальную страницу мероприятия по ссылке.