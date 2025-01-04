Культура

О чудном сне Татьяны и «счастии» Натальи Гончаровой: интернет-пользователям доступна новая «Михайловская пушкиниана»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» размещён новый, 105-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция картины Сергея Фролова «Александр Пушкин в Михайловском» (1960) из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в новой книге, которая называется «Есть имена, как солнце!..», собраны материалы традиционных научных Михайловских Пушкинских чтений, которые состоялись в музее-заповеднике в августе 2024 года и были приурочены к 200-летию начала так называемой северной ссылки поэта в родовое имение под Псковом.

Темы, затронутые на чтениях и, затем, в сборнике, весьма и весьма разнообразны, отмечает редактор книжки Ольга Бахтина. «Ставшая лейтмотивом чтений цитата из Игоря Северянина: «Есть имена, как солнце!..» — напоминает, что имя Пушкина, как солнечный свет, проникает всюду, — констатирует Ольга Бахтина. — В сборнике можно выделить несколько направлений взгляда на неисчерпаемую тему Пушкина и его творческого наследия: историческое и историко-краеведческое (здесь читатель обнаружит материалы о знакомствах поэта, о его маршрутах и адресах, фактах его биографии и их смыслах в линии жизни); литературоведческое и лингвистическое (отдельно стоит упомянуть публикацию Клары Шарафадиной и Александры Кудашовой о трудностях перевода пушкинских текстов, точнее даже — корректной трансляции национально специфичных понятий при их переложении на иностранный язык); театральное (так, Дарья Лаврова показывает Пушкина-театрала, разворачивая галерею портретов актёров — современников поэта, а Андрей Городнянский анализирует современную постановку пушкинского текста на театральной сцене)… И это далеко не исчерпывающий список способов, какими можно рассматривать великое имя Пушкин».

В музее также отметили, что авторами нового сборника стали филологи, историки, искусствоведы, музейные работники, педагоги, специалисты из других отраслей из обеих российских столиц, а также Орла, Челябинска, Великого Новгорода, Владимира, Московской, Ленинградской и Калужской областей. «Международный статус» сборнику сообщает заметка Лакшми Сриваставы, исследовательницы индийского происхождения, на момент конференции бывшей аспирантом Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина в Москве.

Региональная пушкинистика представлена в книге работами псковича Александра Егорова и жительницы деревни Петровское Пушкиногорского района, хранителя мемориальной усадьбы Ганнибалов Любови Козминой. Александр Егоров при этом продолжает свою «пушкинско-цветаевскую линию», которую так или иначе развивает в рамках уже нескольких научных конференций в «Михайловском». Его новая публикация раскрывает ряд источников стихотворения Марины Цветаевой о жене Пушкина Наталье Гончаровой («Счастие или грусть…», 1916). В противовес его конкретному исследованию, статья Любови Козминой — программного характера и не случайно именно этот материал, по сути, открывает книгу; озаглавлена публикация «Михайловская ссылка: изгнание или духовное преображение».

Также редактор, равно и многочисленные рецензенты книги, в том числе — доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Государственного университета просвещения (Москва) Татьяна Алпатова и доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка Петрозаводского государственного университета Наталья Патроева, особо отмечают публикацию Ирины Юрьевой, кандидата филологических наук, много лет руководившей Пушкинской программой Российского фонда культуры. Объектом внимания Ирины Юрьевой стали «Язык произведений и писем Пушкина периода михайловской ссылки: новые слова и словосочетания, их источники и художественная функция». Филолог прослеживает первые, а иногда первые и единственные случаи употребления поэтом таких лексем и словосочетаний как «черноризец», «трапеза», «толк» в древнерусском значении «смысл», «молитвенный», проч., проч.

А вот особый интерес специалистов, работающих в пушкинских музеях страны, как ожидается, вызовет размышление «О выставочном проекте “И снится чудный сон Татьяне“» — работа Натальи Михайловой, доктора филологических наук, главного научного сотрудника Государственного музея А.С. Пушкина (Москва).

В музее уточнили, что всего в новый сборник вошло 26 статей и заметок. Общий объём книги — 17,25 печатного листа, или 276 страниц. Бумажная версия 105-й «Михайловской пушкинианы» свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется издание бесплатно. В электронном виде этот сборник, как и все ему предшествовавшие, доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».