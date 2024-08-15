Культура

На Михайловских чтениях представили «Сон Татьяны», который «сбудется» в Пушкинском заповеднике

Проект экспозиции «Сон Татьяны» был представлен участникам чтений «Есть имена, как солнце!..» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, презентовала эту работу её автор — Наталья Михайлова, доктор филологических наук, академик РАО, главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина (Москва).

Анастасия Мордашёва. Сон Татьяны (2019). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Наталья Михайлова рассказала о некоторых особенностях будущей экспозиции, посвящённой, фактически лишь нескольким строфам из «Евгения Онегина». Принято считать, что этот фрагмент, включённый в Пятую главу романа (написана в Михайловском в 1826 году) — композиционная вершина произведения: сон главной героини по-своему раскрывает характеры Татьяны и Онегина, становится пророчеством, предвещая гибель Ленского и замужество Татьяны. С помощью музейных предметов и, кроме того, дизайнерского, светового и звукового оформления выставки разработчик концепции предлагает погрузить посетителя в поэзию «сна». «Представьте себе, что вы вошли в экспозиционный зал, он же — декорация зимнего ночного леса, — рассказывает Наталья Михайлова. — Темно, только экспонаты даются в точечном освещении. Причём я повторю: очень важно уже на этапе демонстрации иллюстраций, показать, что это пророческий сон, а именно: “Татьяна и медведь“ — “Татьяна и генерал“; “убийство Ленского во сне“ — “убийство Ленского на дуэли“… Потом свет гаснет, начинается снегопад, и в темноте вы вдруг слышите звук колокольчика…»

В качестве экспонатов для новой выставки разработчик предлагает использовать иллюстрации к «Евгению Онегину», мебель XVIII — первой четверти XIX века, произведения декоративно-прикладного искусства, реконструкции святочных костюмов (например, вывернутый наизнанку тулуп и маска медведя).

В музее особо отметили, что разработка московского музейщика Натальи Михайловой будет реализована именно в «Михайловском».

В Пушкинском заповеднике также отметили, что в первый день Михайловских Пушкинских чтений состоялось ещё несколько выступлений, так или посвящённых музейным экспозициям (в том числе — юбилейным) и музейным праздникам, в том числе в Царском селе, в Ярополецком краеведческом музее — филиале «Волоколамского кремля», в калужском «Полотняном заводе. «Успешный опыт коллег всегда особенно важен для нас», — отметили в «Михайловском».

Работа Михайловских Пушкинских чтений «Есть имена, как солнце!..» будет продолжена завтра, 22 августа, анонсировали в музее, напомнив, что позднее статьи и заметки, подготовленные по итогам представительной юбилейной конференции, планируется опубликовать в одном из выпуском музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».