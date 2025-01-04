Культура

Исторический сейф с документами времён Великой Отечественной войны обнаружили в Невельском районе

Силами клуба «Моторы Победы» в Невельском районе в ходе поисковых работ на ремонтных автобронетанковых базах был обнаружен закопанный в землю металлический сейф, закрытый на навесной замок. Об этом сообщили в сообществе военно-исторического клуба «Моторы Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Моторы Победы» / «ВКонтакте»

При вскрытии сейфа были найдены уникальные документы и личные вещи военюристов военной прокуратуры Уральского военного округа 112-й стрелковой дивизии, которые сохранились с июля 1941 года.

Среди найденных предметов — печатная машинка, канцелярские принадлежности, бланки, протоколы, инструкции и приказы, а также личные вещи военюриста 3-го ранга Михаила Тиханчикова, который в августе 1941 года был убит под Невелем. Также обнаружены часы, знаки отличия, газета «Правда» от 30 июня 1941 года, сургуч для опечатывания и даже кожаные тапочки.

Документы, в том числе машинописные протоколы допросов и юридические бланки, содержат важные исторические данные, которые могут пролить свет на боевые действия в начале войны, а также на судьбы солдат и командиров 112-й дивизии. Одним из ключевых моментов является упоминание о красноармейце Иване Фролове, который был осужден за грубые нарушения дисциплины в своей части.



«Важно, что среди документов присутствуют протоколы допросов, которые доносят информацию о состоянии дел в дивизии в начале войны. Это уникальные находки, которые могут помочь восстановить историческую память о тех событиях», - отметили в сообществе.

Найденные документы и личные вещи будут переданы на экспертизу для дальнейшего изучения. Ведется работа по установлению контактных данных прокуратуры Ивановской области, чтобы вернуть личные вещи и документы родственникам Тиханчикова и других участников событий того времени. Волонтеры также планируют провести дальнейшие исследования и попытаться установить судьбу следователя военной прокуратуры, работавшего в 112-й стрелковой дивизии.

«Наша цель — вернуть эти вещи тем, кто имеет к ним отношение», — добавили в сообществе «Моторы Победы».



Поиск информации о судьбе военного следователя и других сотрудников прокуратуры продолжается, и клуб «Моторы Победы» надеется, что осветит больше деталей о деятельности 112-й стрелковой дивизии в годы войны.