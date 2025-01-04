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Культура

Год 200-летия «Бориса Годунова» открыли в музее-заповеднике «Михайловское» уникальной выставкой иллюстраций

10.01.2025 14:14|ПсковКомментариев: 0

Выставка иллюстраций к драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» открыта для посетителей в мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского Заповедника, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Это первая новая выставка в музее-заповеднике в наступившем 2025 году — году 200-летия создания пушкинской «Комедии o настоящей беде Московскому государству, o царе Борисе и о Гришке Отрепьеве».

Владимир Фаворский. Борис и юродивый. Площадь перед собором в Москве (1955). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что историческую пьесу, которую Пушкин написал именно здесь, в Михайловском, будучи сосланным в родовое имение под Псковом, многие и многие исследователи мировой литературы прямо сопоставляют с шекспировскими историческими хрониками. Связи своего «Годунова» с Шекспиром не отрицал и сам Пушкин. «Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов, Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашних времён. Источники богатые! Умел ли ими воспользоваться — не знаю, — по крайней мере труды мои были ревностны и добросовестны» — читаем в пушкинских набросках предисловия к «Борису Годунову».

Николай Предеин. Борис Годунов и Патриарх (2017). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Экспозиция, размещённая в классной комнате мемориального господского дома Осиповых и Вульфов — соседей и приятелей ссыльного Пушкина, чрезвычайно интересна. В неё вошло 30 произведений оригинальной и печатной графики, среди которых работы таких признанных мастеров изобразительного искусства как Владимир Фаворский, Игорь Ершов, Пётр Оссовский, Николай Предеин, проч., проч. Наиболее ранние из представленных на выставке листов — литография художника-передвижника Клавдия Лебедева «Смерть Бориса Годунова» из альбома «Памяти Пушкина» 1880 года и датированная 1893 годом ксилография «Григорий Отрепьев читает царский указ в корчме», выполненная одним из лучших российских гравёров XIX столетия Михаилом Рашевским по оригиналу Александра Земцова, выпускника Академии художеств. Последние по времени работы — серия портретов и сцен из драмы, выполненная нашим современником, выдающимся графиком и скульптором Николаем Предеиным (2017 год). Венчает выставку бронзовый скульптурный портрет Пушкина, также работы Николая Предеина (2023).

Планируется, что уникальная выставка иллюстраций к «Борису Годунову», будет работать в Тригорском до 18 апреля текущего года.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили и о другой выставке к 200-летию «Бориса Годунова», которую пушкиногорские специалисты готовят совместно с Российским национальным музеем музыки. Центром внимания разработчиков проекта станут постановки «Бориса…» в драматическом и музыкальном театре. «Посетители Пушкинского Заповедника увидят эскизы декораций, подлинные костюмы, редкие фотографии, документы; большой раздел экспозиции будет посвящён М.П. Мусоргскому, чья опера «Борис Годунов» является одной из самых исполняемых русских опер в репертуаре отечественных и зарубежных музыкальных театров», — пояснили в «Михайловском».

Источник: Псковская Лента Новостей
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