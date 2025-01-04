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Культура

Без малого четыре тысячи школьников побывали в «Михайловском» в дни зимних каникул

13.01.2025 14:25|ПсковКомментариев: 0

В дни зимних школьных каникул, которые по рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации во всех школах страны завершились сегодня, 13 января, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» побывали 3 960 учащихся. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе заповедника со ссылкой на руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы Елену Зиновьеву. 

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Общее количество школьников и учащихся составило 16,3% туристического потока в период с 28 декабря по 12 января включительно. При этом только 400 детей школьного возраста, то есть чуть более чем каждый десятый, оказались в музее-заповеднике в составе организованных туристических групп, а 89,75% пришли и приехали в «Михайловское» с родственниками или друзьями. Чаще всего дети и взрослые с детьми выбирали для осмотра музей-усадьбу «Михайловское». Всего в дни школьных каникул в ней побывали 7 560 человек, в том числе 1 187 учащихся (15,63%).

Напомним, что в дни новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» приняли без малого 23,5 тысячи посетителей.

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Теги: #пушкинский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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