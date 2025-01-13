Культура

Тематическая экскурсия по выставке японской гравюры пройдет в Пскове

Тематическая экскурсия по выставке «Картины изменчивого мира. «"Эпоха Эдо" в России и Пскове» пройдет во Дворе Постникова в воскресенье 19 января в 12:00 и в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Куратор выставки познакомит гостей с подлинными гравюрами из частного собрания, которые представляют загадочный мир Японии XVIII–XIX веков.Гости смогут увидеть работы таких знаменитых мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси.

Один из разделов выставки посвящен русскому дипломату, путешественнику, первому официальному послу России в Японии Николаю Петровичу Резанову, который начинал свою гражданскую карьеру в Пскове. Участникам экскурсии покажут его документы, в том числе подписанные рукой самого Резанова, а также макет корабля «Надежда» и даже восковую фигуру путешественника.

Где: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Запись по телефону: +78112292259.