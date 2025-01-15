Культура

Петербуржский органист-виртуоз выступит с концертом в Пскове 19 января

Концерт органной музыки «Виртуозный орган» состоится в воскресенье, 19 января, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Изображение: храм Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В рамках концерта выступит органист-виртуоз Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Орган и клавесин». Он является лауреатом всероссийских и международных конкурсов по фортепиано и органу.

В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов разных эпох: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучо Вивальди, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, Жака Оффенбаха, Ариэля Рамиреса и Петра Эбена.

Посещение концерта возможно только по пригласительным билетам, которые можно получить перед началом мероприятия. Вход в храм открывается за 45 минут до начала выступления.

Концерт рекомендован для посещения всем слушателям старше 10 лет. Продолжительность составляет 60 минут без антракта. В начале мероприятия будет представлено художественное слово.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50, +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53.

Концерт состоится в храме по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.