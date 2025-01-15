Культура

За пять лет число участников культурных мероприятий в Псковской области выросло в три раза

Более 13,3 млн человек стали участниками и зрителями культурных мероприятий в Псковской области в 2024 году. Итоги прошлого года и планы на текущий губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрел на рабочей встрече с врио председателя комитета по культуре Илианной Петровой в среду, 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что за пять лет число участников мероприятий сферы культуры в регионе увеличилось в три раза.

«Событийная повестка в области достаточно насыщенная. Этот год важный — 80-летие Великой Победы, Год защитника Отечества. Еще две значимые для региона памятные даты — 25-летие подвига десантников 6-й роты и наших разведчиков», — сказал Михаил Ведерников.

Высокие показатели посещаемости демонстрируют востребованность культурной повестки региона со стороны жителей и гостей области, пояснила Илианна Петрова. «Для сферы культуры 2025-й год, действительно, большая ответственность. Мы активно готовимся к празднованию 80-летия Великой Победы и работаем сразу по нескольким направлениям», — продолжила руководитель профильного комитета.

В этой части особое внимание уделят развитию мемориального комплекса в Идрице, посвященному Знамени Победы. В этом году к памятной дате планируют установить павильон над макетом здания Рейхстага, где на боковых стенах отразят силуэты бойцов Красной Армии, водрузивших Знамя Победы.

Еще одним ключевым событием станет показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы». Губернатор добавил, что в этом году впервые для демонстрации спектакля определили сразу три локации: Псков, Опочка и Великие Луки.

Готовятся в регионе и к масштабной реконструкции «На нашей улице Победа!», которая состоится 9 мая. «Мероприятие в регионе проведем впервые. Будем воссоздавать аутентичную атмосферу и энергетику того победного 9-го мая 1945-го года. Сопроводит реконструкцию музыкальное оформление губернаторского симфонического и эстрадно-джазового оркестров», — объяснила врио председателя комитета по культуре.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Илианна Петрова обсудили концепции, детали проведения уже ставших традиционными для Псковской области культурных и событийных мероприятий. Среди них — фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, книжный форум «Русский Запад» и гастрономический фестиваль «Моя еда».