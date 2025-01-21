Культура

Экскурсию по выставке портретов проведут в псковском музее 25 января

В субботу, 25 января, Псковский музей-заповедник приглашает псковичей на экскурсию по новой выставке портретов из собрания музея «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Вы узнаете об истории нашей страны через призму человеческих судеб на примере уникальных живописных произведений. В выставочном пространстве представлены более ста произведений XVIII-XX веков – от портретов эпохи Просвещения до соцреалистов и нонкомформистов хрущевских времен. Большая часть произведений экспонируется впервые», - отметили в музее.

Экскурсия состоится 25 января в 11:30 и 15:00 в главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, дом №7.