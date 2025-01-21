Культура

Концерт, посвященный Татьяниному дню, пройдёт 24 января в Пушкинских Горах

Концерт, посвященный Татьяниному дню, пройдёт в Пушкинских Горах сегодня, 24 января, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник отдела массовых мероприятий Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Ирина Егорова.

«Традиционно, уже больше 20 лет, мы проводим домашние камерные концерты, которые исполняют наши дети: воспитанники и учащиеся Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко, а также дети из Пушкиногорской санаторной школы-интерната»,– поделилась Ирина Егорова.

Гостей ждет разнообразная программа: дети представят игру на пианино и баяне, песни и стихи. Прозвучат классические и народные произведения, стихи Пушкина. Участников концерта будут ждать салонные игры, в том числе фанты.

«Мы подготовили картинную галерею, где нужно будет угадать Татьяну. Проверим, знают ли дети произведения Александра Сергеевича Пушкина и кто иллюстрировал "Евгения Онегина"», – рассказала начальник отдела массовых мероприятий.

Организует концерт отдел массовых мероприятий Пушкинского заповедника в сотрудничестве со школами.

«Некоторые, кто участвует уже не первый раз, придут к нам снова, и хотелось бы увидеть динамику их развития. Это творческие и талантливые дети из детской школы искусств. Они выезжают на всевозможные конкурсы, мы ими очень гордимся. А есть новые звёздочки, которые тоже открываются. Хотелось бы их увидеть, это очень интересно. Приезжайте к нам на концерт! Мы всегда приглашаем всех. Каждый год к нам приходят гости с именем Татьяна. Это не только работники заповедника, но и местные жители. А в конце вечера мы всегда пьём чай с именинным пирогом!» – пригласила гостей Ирина Егорова.

Напомним, впервые такой «деревенский бал» в музее провели в январе 2004 года.

Литературно-музыкальную программу, которую назвали по строке из романа — «…Моей мечтательницы милой…», планируют провести в научно-культурном центре «Михайловского» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Начало программы 24 января в 15.00. Вход на концерт — свободный для всех желающих.