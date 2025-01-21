Культура

В «Михайловском» рассказали историю о Пушкине и зайце

В российском календаре сегодня, 24 января, отмечен особый экологический праздник: День зайца-беляка. По информации из открытых справочников по зоологии, это млекопитающее имеет широкий ареал обитания и легко приспосабливается к присутствию человека.

Обитатель Тригорского на автолитографии Александры Пономарёвой. «Зайчик» (2013). Из фондов «Михайловского»

В нашей стране заяц-беляк живёт почти везде (исключение — Арктические широты), много этих животных и в Псковской области. «Беляка, если повезёт, даже можно приметить во время прогулок заповедными тропинками Михайловского, Тригорского или Петровского, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике. — Но не многие знают, что за зайцем с давних времён закрепилась одна “нелестная“ для животного примета, сейчас позабытая: если во время путешествия дорогу перебежит заяц — быть несчастью. По местным, псковским обычаям в этом случае надо или повернуть назад, или крикнуть ему вдогонку: “Тебе пень да колода, нам путь да дорога“».

Один из таких «перебежчиков» сыграл известную роль в жизни Пушкина, напомнили известную легенду в заповеднике. В декабре 1825 года поэт под именем Алексея Хохлова, крепостного своей тригорской соседки Прасковьи Осиповой, выехал с её садовником Архипом Курочкиным из Михайловского в Петербург. Но вернулся обратно, потому что, по воспоминаниям самого поэта, человека не чуждого суевериям, неожиданно дорогу перед их санями перебежал заяц. «Возможно, Пушкин, живо интересовавшийся народными речевыми оборотами и даже записавший многие образцы псковского фольклора, и знал псковский обережный клич про “пень-колоду“, но в тот момент забыл про него», — прокомментировали в «Михайловском». Так или иначе, но, в итоге, заяц, по сути, уберёг Пушкина от крупных неприятностей: случилось всё это как раз накануне декабрьского восстания, и страшно даже предположить, как повернулась бы судьба поэта, окажись он в тот день вместе со своими друзьями на Сенатской площади.

В память об этой истории в музее, за околицей мемориальной усадьбы «Михайловское», по инициативе писателя Андрея Битова и скульптора Резо Габриадзе зимой 2000 года установили памятник зайцу — верстовой столб, на котором обозначено, что здесь «от Санкт-Петербурга 432 версты».

Верстовой столбик у околицы мемориальной усадьбы поэта. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском», кроме того, рассказали, что в фондах и в собрании музея много графических листов, где так или иначе присутствуют зайцы.

Силуэт зайца работы Александра Стройло и рисунок «Февраль» Энгеля Насибулина из фондов «Михайловского»

Длинноухого «участника пушкинской биографии» часто изображают современные нам художники: Энгель Насибулин, Игорь Шаймарданов, Александр Стройло, многие другие, отметили в Пушкинском заповеднике.