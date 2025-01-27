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Культура

Произведения Вивальди и Чайковского прозвучат на органно-скрипичном концерте в Пскове

28.01.2025 11:12|ПсковКомментариев: 0

Концерт органно-скрипичной музыки «Времена года. В ожидании весны» состоится в воскресенье, 2 февраля, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото предоставлено организаторами

На концерте выступят Алла Морозова (орган), выпускница Российской Академии Музыки им. Гнесиных (Москва) по специальности «Орган», магистр Нижегородской Государственной Консерватории им. М.И. Глинки по специальности «Орган», лауреат международных органных конкурсов, и Елизавета Элькина (скрипка), учащаяся ССМШ при СПБГК им. Римского-Корсакова по классу «Скрипки», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В концерте «Времена года. В ожидании весны» прозвучат лучшие произведения композиторов XVIII-XIX века: Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора и органиста эпохи барокко, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора эпохи барокко, скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта, Петра Чайковского, русского композитора-романтика XIX столетия, автора десяти опер, трёх балетов и семи симфоний, Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, немецкого композитора-романтика и органиста XIX века, пишущего в различных жанрах, и Густава Йенсена, немецкого композитора и скрипача XIX века.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале мероприятия звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, 64. 

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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