Культура

Акварельных котов научат рисовать в музее-заповеднике Изборск» 8 февраля

Новые художественные мастер-классы и творческие встречи пройдут в Изборске 8 и 9 февраля в рамках работы выставки художницы Елены Базановой «Реальность волшебства», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

8 февраля с 12:00 до 13:00 будет проходить акварельный мастер-класс для детей и их родителей «Рисуем кота». Участники смогут узнать некоторые секреты техники акварели и под руководством мастера нарисовать любимых животных.

В тот же день с 14:00 до 16:30 пройдёт творческая встреча с художником Еленой Базановой и автором стихов книги «Акварельные коты» Татьяной Павловой-Зеленской. Авторы расскажут о том, как делается детская книга, ответят на вопросы зрителей, проведут викторину для участников и автограф-сессию.

В воскресенье, 9 февраля, с 12:00 до 13:00 запланирован демонстрационный мастер-класс по технике акварели «Букет цветов». С 14:00 до 16:30 пройдёт творческая встреча с художником Еленой Базановой «Реальность волшебства. Путь в искусстве». Художник ответит на вопросы зрителей и проведёт автограф-сессию.

Для участия необходима запись по телефону: +7 (8112) 33-16-17.