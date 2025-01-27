Определены дата и место проведения псковского Сретенского бала

Десятый традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, пройдёт в Пскове 16 февраля с 15:00 до 20:00 в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Иркутский переулок, 2), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Помимо основного танцевального мероприятия, участников ждут разнообразные интерактивные зоны, выступления талантливой молодёжи, красочная фотозона с красивыми фотографиями и новые знакомства.
Фото: Псковский молодежный центр
Посещение Сретенского бала возможно и в качестве гостя. Возрастных ограничений для гостей нет (за исключением детей до 7 лет), но необходимо соблюдать дресс-код. Для гостей также предусмотрены бесплатные пригласительные билеты, информация о местах и времени их выдачи будет предоставлена позже.