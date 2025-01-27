Культура

На краеведческое рандеву к 85-летию художника Валентина Васильева приглашают псковичей

В библиотеке «Диалог» на улице 1-ой Посёлочной, дом №15 9 февраля в 15:30 состоится встреча, посвященная 85-летию известного псковского художника-графика, первого директора детской художественной школы города Пскова Валентина Васильева, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На мероприятии, входящем в цикл «Встречи теплых сердец», сотрудники библиотеки расскажут о жизни и творчестве Валентина Васильева, работе по сохранению памяти об этом человеке, а писательница Валентина Алексеева поделится историей создания рассказа «Визит», посвященного памяти художника.

Напомним, что Валентин Васильев родился 9 февраля 1940 года в Пскове в семье служащих. Рано лишился матери (она погибла в 1943 году во время бомбардировки города) и после войны воспитывался отцом и мачехой. Рисовать начал в школьном возрасте, учился в школах № 3 и № 12 Пскова. Затем служил в рядах Советской армии, в Средней Азии, после которой Васильев поступил в Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени А. Н. Островского на художественный факультет.

По возвращении в Псков Валентин Васильев работал художником на псковской студии телевидения, а также в газетах «Псковская правда» и «Молодой ленинец». Уже в 26 лет после участия в двух зональных выставках он был принят в Союз художников СССР.

Затем ему предложили вести художественную студию-кружок в Доме пионеров. Интерес к занятиям среди юных псковичей рос, поэтому им сначала выделили два класса в общеобразовательной школе № 2, а потом и отдельное здание, старый дом с печным отоплением на улице Металлистов. С 1967 года началась история детской художественной школы города Пскова, первым руководителем которой стал Валентин Васильев. Кроме него в школе преподавали его коллеги Александр Кириллов, Александр Силин. В 60-ые и 70-ые годы прошлого века детская художественная школа Пскова стала известна на весь Советский Союз.

Васильев руководил детской художественной школой 10 лет и вырастил немало талантливых учеников. Среди них известные псковские художники Александр Шершнев, Игорь Иванюк, Тамара Проненко, Игорь Макеев, Олег Цветков.