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Культура

Постановку «Сказки Бабушки Печки» покажут псковичам 8 февраля

03.02.2025 17:17|ПсковКомментариев: 0

Театральная постановка «Сказки Бабушки Печки» состоится 8 февраля в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Псковский музей-заповедник и молодежный театр "Гротеск" приглашают вас на цикл театральных постановок для всей семьи "Сказки Бабушки Печки", основанных на материалах традиционной культуры Псковской области. На сцене вы увидите невероятные приключения трех школьных подруг, оказавшихся из-за шалости в сказке, которая перенесла их другое измерение в белокаменные палаты купца Постникова XVII века. Без помощи магии, вооружившись только выдумкой, фантазией и знанием родных традиций, героини вместе, а порой совсем в одиночку пройдут сложные повороты и хитросплетения русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно», - отметили в музее.

 

Постановка состоится 8 февраля в 16:00 по адресу: улица Олега Кошевого, дом №2 «Двор Постникова».

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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