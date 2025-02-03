Программа «Широкая Масленица» пройдет в Пскове

Программа «Широкая Масленица» в Палатах у Сокольей башни, посвященная значению масленицы для русского народа и обрядам каждого дня большой масленичной недели, пройдет в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Гости познакомятся с рецептами традиционной псковской кухни и услышат живое фольклорное пение. С весенними закличками и кричалками участники прогуляются масленичным поездом вокруг Палат у Сокольей башни, поучаствуют в народных играх и забавах, а также и смастерят куколку-масленицу», - отметили в музее.
Для организованных групп возможно проведение программы с угощением блинами.
Мероприятие пройдет в Палатах у Сокольей башни по адресу: Комсомольский переулок, дом №7.
Телефон для записи: +7(8112)33-13-90 доп.1