Культура

Программа «Широкая Масленица» пройдет в Пскове

Программа «Широкая Масленица» в Палатах у Сокольей башни, посвященная значению масленицы для русского народа и обрядам каждого дня большой масленичной недели, пройдет в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Гости познакомятся с рецептами традиционной псковской кухни и услышат живое фольклорное пение. С весенними закличками и кричалками участники прогуляются масленичным поездом вокруг Палат у Сокольей башни, поучаствуют в народных играх и забавах, а также и смастерят куколку-масленицу», - отметили в музее.

Для организованных групп возможно проведение программы с угощением блинами.

Мероприятие пройдет в Палатах у Сокольей башни по адресу: Комсомольский переулок, дом №7.

Телефон для записи: +7(8112)33-13-90 доп.1