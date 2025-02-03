Конкурс детских экологических рисунков стартовал в изборском музее

Государственный музей-заповедник «Изборск» объявил о запуске конкурса детского экологического рисунка «Береги природу», который пройдёт с 5 февраля по 31 марта 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Участникам предлагается нарисовать рисунок на одну из предложенных тем (номинаций): «Редкие животные и растения Изборско-Мальской долины», «Нет весенним палам», «Стоп, борщевик».
Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с правилами оформления заявки по ссылке, заполнить согласие на обработку персональных данных или попросить об этом родителей (для участников от 5 до 17 лет).
Конкурсную работу вместе с документами необходимо отправить на электронную почту музея-заповедника: izborsk331617@yandex.ru до 31 марта 2025 года с пометкой «Конкурс экологического рисунка».
Результаты будут публиковаться на официальном сайте музея 20 апреля 2025 года. Все участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.
«Победители будут награждены грамотами, а также вместе со своей семьёй смогут бесплатно присоединиться к сборной экскурсии по Изборской крепости, которая проходит ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00», - добавили в музее.