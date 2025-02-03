Культура

Конкурс детских экологических рисунков стартовал в изборском музее

Государственный музей-заповедник «Изборск» объявил о запуске конкурса детского экологического рисунка «Береги природу», который пройдёт с 5 февраля по 31 марта 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Участникам предлагается нарисовать рисунок на одну из предложенных тем (номинаций): «Редкие животные и растения Изборско-Мальской долины», «Нет весенним палам», «Стоп, борщевик».

«Судьбой нам выпало жить вблизи удивительных заповедных мест, где дышит неповторимой красотой и первородством завещанный нам предками сокровенный ландшафт: только здесь сияющее разнотравье лугов и полей, таинственная жизнь болот, затейливые линии холмов и перелесков, живописные берега реки, устремленной за горизонт, и нежная кромка лебединого озера соединяют современного человека напрямую с небом, создают божественно чистый образ мироздания, питают нас жизненной энергией и духовной силой. В этом – главная ценность и назначение природного музея-заповедника "Изборск". И нам необходимо обязательно сохранить, – для себя и для потомков, для всех будущих поколений, – эту благодатную и хрупкую красоту, её несравненное очарование и первозданность, пока еще не тронутую грубым и неуместным вторжением так называемых «хозяйствующих субъектов». Если вы не равнодушны к судьбе Изборского края, к его уникальной и девственной чистоте, если желаете выразить свою искреннюю любовь к родным просторам и далям, – приглашаем принять участие в конкурсе!» - отметили в музее.

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с правилами оформления заявки по ссылке, заполнить согласие на обработку персональных данных или попросить об этом родителей (для участников от 5 до 17 лет).

Конкурсную работу вместе с документами необходимо отправить на электронную почту музея-заповедника: izborsk331617@yandex.ru до 31 марта 2025 года с пометкой «Конкурс экологического рисунка».

Результаты будут публиковаться на официальном сайте музея 20 апреля 2025 года. Все участники получат электронные сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе.

«Победители будут награждены грамотами, а также вместе со своей семьёй смогут бесплатно присоединиться к сборной экскурсии по Изборской крепости, которая проходит ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00», - добавили в музее.