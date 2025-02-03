Культура

Экскурсию по выставке портретов в Псковском музее организуют 8 февраля

Сборная экскурсия по выставке портретов из собрания Псковского музея «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» пройдёт в субботу, 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В выставочном пространстве главного здания музея представлены более ста портретных произведений от XVIII до XX века – от Просвещения до соцреализма, от романтизма до нонкомформизма. Большая часть произведений экспонируется впервые.

Экскурсия начнётся 8 февраля в 15:00 в главном здании Псковского музея на улице Некрасова 7. Для посещения необходима предварительная запись по номеру +78112663311.

Напомним, что выставка портретов была торжественно открыта 20 декабря 2024 года.