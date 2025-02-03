Культура

Псковский музей приглашает на цикл театральных постановок для всей семьи

Псковский музей-заповедник и молодежный театр «Гротеск» приглашают всех желающих на цикл театральных постановок для всей семьи «Сказки Бабушки Печки», основанных на традиционной культуре Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Три школьные подруги из-за шалости попали в самую настоящую сказку (конечно же, не сладкую жизнь мы тут имеем в виду) и очутились в белокаменных палатах купца Постникова в XVII веке. Чтобы выбраться, им предстоит воспользоваться всеми своими знаниями и фантазией и пройти через множество испытаний и сказочных загадок», - рассказали в музее.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Спектакль состоится 8 февраля (сб) в 16:00 в Дворе Постникова по адресу: улица Олега Кошевого, 2. Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.