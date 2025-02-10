Культура

Самый масштабный фестиваль Псковского музея пройдет 28 июня

В Псковском кремле состоится главное музейное событие 2025 года – прогремит фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Мероприятие пройдет при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Традиционно праздник будет проходить в северной части Крома. На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего средневековья.

Для гостей фестиваля уже готовится большое количество мастер-классов и развлечений. Организаторами фестиваля выступят Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден».