Культура

Конкурс чтецов проводят в Пскове в память об Александре Пушкине

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 7 до 35 лет принять участие в ежегодном онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», посвящённом памяти поэта Александра Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик с чтением стихотворения А.С. Пушкина и опубликовать его на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» до 23 февраля. Важно отметить, что запись должна сопровождаться хештегом #читаю_Пушкина_с_МЦ, а страница участника – быть открытой для просмотра. Для участников младше 14 лет публикацию ролика могут осуществить их родители.

Организаторы также рекомендуют использовать дополнительные элементы выразительности: музыкальное сопровождение, костюмы или декорации, чтобы глубже передать атмосферу выбранного произведения. Это добавит оригинальности выступлению и позволит лучше раскрыть творческий потенциал участников, пояснили в молодежном центре.

Победителей конкурса ждут призы и дипломы от молодёжного центра Пскова. Итоги мероприятия будут подведены 25 февраля.