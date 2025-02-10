Культура

Антологию «Уйти. Остаться. Жить» презентуют в Пскове 14 февраля

Центральная городская библиотека Пскова 14 февраля приглашает на презентацию антологии «Уйти. Остаться. Жить», которая стала продолжением литературных чтений «Они ушли. Они остались», проходивших в разных городах России, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Чтения были организованы Борисом Кутенковым и президентом «Ильи-премии» Ириной Медведевой в память об ушедших молодыми поэтах - наших современниках.

«Этот проект уникален и чрезвычайно важен в целом для сохранения памяти о талантливых российских поэтах, среди которых - Леонид Губанов, Геннадий Шпаликов, Николай Рубцов, Александр Башлачев, Дондок Улзытуев. В числе авторов статей о них известные писатели и литературоведы - Валерий Шубинский, Ольга Балла, Илья Кукулин, Данила Давыдов, Павел Басинский, Марина Кудимова», - отметили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

В редколлегию этого издания входят: поэт, критик, литературтрегер Борис Кутенков и куратор литературного клуба «Стихотворный Бегемот», поэт Николай Милешкин, которые представят антологию в целом, а также презентуемый третий том, вышедший в 2022 году и почти сразу же вошедший в топ-лист экспертного сообщества Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction №24.

Составители поведают о погружении в доперестроечный и перестроечный литературный контекст эпохи, что, по их мнению, сравнимо с археологическими раскопками.

Участник проекта, московская поэтесса Елена Кукина, прочитает стихи авторов, входящих в этот том антологии.

Представлены в антологии литературных чтений и два поэта из Пскова – Евгений Шешолин и Мирослав Андреев, материалы о творчестве которых собрал Артем Тасалов.

Готовится четвертый том антологии, составители очень заинтересованы в новых материалах, добавили в библиотеке.