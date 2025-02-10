Культура

Пушкинскому заповеднику посвящена электронная выставка в Президентской библиотеке

В Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке открыта выставка «А. С. Пушкин в Михайловском». Как сообщает сайт учреждения, электронная экспозиция рассказывает об одном из наиболее плодотворных периодов в творчестве поэта, о роли места, где он жил и творил, и о сегодняшнем дне Государственного Пушкинского заповедника. «В 1922 году родовое поместье Пушкиных Михайловское получило статус государственного музея-заповедника и вот уже более ста лет привлекает и вдохновляет тысячи людей, изучающих литературное наследие поэта и русский язык», — подчёркивают создатели выставки.

Михайловское на полотне Александра Батурина «Последний луч» (1995). Из фондов Пушкинского заповедника

На плазменных панелях представлены пушкинские строки, фрагменты из переписки поэта с друзьями, воспоминания современников, в том числе из ближайшего окружения Александра Пушкина. Здесь же можно увидеть документы, рассказывающие о варварском разрушении музея-заповедника во время Великой Отечественной войны, малоизвестные виды музея-усадьбы «Михайловское».

«Выставка включает QR-коды, по которым можно перейти на источники из электронного фонда Президентской библиотеки, использованные при подготовке мультимедийной экспозиции. Ознакомиться с ними можно прямо с экрана мобильного телефона», — сообщается в информационном сообщении о новой экспозиции. Здесь также отмечено, что в электронном фонде Президентской библиотеки хранится большое количество разных материалов о Пушкине и «Михайловском». Это «…цифровые копии книг, статей, архивных документов, видеофильмы и многое другое». Отдельный раздел коллекции, добавляют создатели выставки, посвящён научно-популярному сборнику «Михайловская пушкиниана». Напомним, что эта серия книг издаётся силами Пушкинского заповедника с 1996 года и на сегодня насчитывает уже 105 выпусков.

Выставка «А.С. Пушкин в Михайловском» в Президентской библиотеке будет открыта для посетителей до 24 февраля.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» добавили, что в день памяти Пушкина Президентская библиотека провела конференцию-вебинар, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конференция состоялась в рамках Года защитника Отечества, её тема звучала как: «Великий Пушкин — Великая Победа». Музей-заповедник «Михайловское» на этих чтениях представила старший научный сотрудник Пушкинского заповедника Лаура Пурвинь.

Фото: Музей-заповедник «Михайловское»

«Лаура Владимировна рассказала о тяжелейших годах оккупации и разрушения в Пушкинском крае, о кровопролитных боях как в первые дни войны, в начале июля 1941 года, так и весной 1944 года, о подпольном движении и партизанских бригадах. Основной акцент выступления был сделан на документальных свидетельствах о ходе разминирования территории посёлка Пушкинские Горы, заповедных парков и национальной святыни — могилы Пушкина. Место последнего упокоения поэта удалось сохранить ценою жизни девяти советских военных — погибших саперов», — рассказали в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».