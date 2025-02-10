Культура

Интерактивная программа ко Дню защитника Отечества пройдет в Псковском кремле

Новая программа ко Дню защитника Отечества пройдет в Псковском кремле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: Псковский музей-заповедник

«В ходе программы вы познакомитесь с историей развития боевого снаряжения, вооружения и доспехов русских воинов XI–XVII столетий, а также их противников, с которыми защитники пограничья сталкивались лицом к лицу», - отметили в музее.

На выставке «Ратная доблесть эпох» гости смогут увидеть меч Довмонта – подлинное оружие XIII века, а также узнают о роли князя в истории Пскова. Затем участники отправятся в суличный тир, где научатся метать копья.

Мероприятие состоится 22 февраля в 11:00 по адресу: Приказная палата, Кремль, дом №4.